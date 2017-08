FC Barcelona – Real Betis: Live stream från La Liga

2. Skapa konto & få gratis C More

2. Få C More Premium gratis

Skapa konto & sätt in 200SEK

Nu när de stora europeiska ligorna drar igång är det mycket fotboll att följa. Alla stora ligor finns tillgängliga att följa via live stream och La Liga är inget undantag. FC Barcelona spelar sin premiärmatch på Camp Nou inför vad som väntas vara en fullsatt arena.

Hur du kommer igång med en live stream på Barcelona – Real Betis hjälper vi dig med och det är betydligt enklare än vad man kan tro. Vi tipsar enbart om lagliga och seriösa sajter där du kan se La Liga via live stream. Så kom igång idag med en live stream i toppklass.

Matchstart: Söndag 20 augusti 20:15

Söndag 20 augusti 20:15 Spelplats: Camp Nou, Barcelona

Camp Nou, Barcelona Visas hos: bet365 live stream

Se premiären av La Liga mellan Barcelona – Real Betis via stream

Barcelona misslyckades att vinna ligan förra säsongen. Real Madrid drog det längsta strået och nu inför denna säsongen är det ett revanschsuget Barcelona. Dock har storkonkurrenten Real Madrid redan slagit Barcelona två gånger denna säsongen.

Du följer enklast matchen via live stream hos bet365. De erbjuder en bra live stream till sina spelare och det är inte bara Barcelona – Real Betis man kan följa via stream online. Utan det finns mängder av sport, ligor och matcher att se via live stream.

Så allt som krävs för att starta sin live stream på Barcelona – Real Betis är ett konto hos bet365 med ett saldo. Sedan är tyglarna fria och du kommer att hitta sport i vad som kan kännas oändligt. Att se La Liga via stream online är enkelt.

Dessutom kan du spela på matchen på samma sajt som du följer den via stream online. Ett roligt sätt att sätta lite extra spänning i en redan spännande premiär. Barcelona är det bättre laget och detta är en typisk match de måste vinna för att utmana Real Madrid om ligasegern.

Premiär i La Liga

Som sagt är det premiär för La Liga under helgen. Det bjuds på mängder av matcher att följa via live stream. De allra flesta går att följa via live stream hos bet365. Att ett spelbolag lägger så mycket pengar på att köpa rättigheter är något som vi spelare bara kan buga och tacka för.

Det är inga småsummor det rör sig om att betala för alla de rättigheterna i olika länder. Så passa på att ta del av live stream i hög klass så länge det varar. Barcelona tillhör ett av världens mest populära lag och har många supportrar över hela världen.

Kom igång idag med en live stream från La Liga. Det är enkelt och är bara ett par klick så är man igång. Hoppas vår artikel var till hjälp för dig att hitta det du sökte efter.