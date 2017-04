Espanyol - Barcelona: Betting tips & live stream

Vi tror på skrällen helt enkelt, Espanyol har spelat bra fotboll de senaste. Kan de höja sig några steg tills lördag så är det fullt möjligt att det blir en vinst. All press ligger hos Barcelona som bara måste vinna matchen för att inte bli för avhänga i kampen om ligatitlen.

Barcelona är ett av världens bästa klubblag och Espanyol är ett mittenlag i La Liga. Självklart är det flera nivåer mellan klubbarna men man ska aldrig underskatta. Ett lag som Espanyol kan utan tvekan kontra in en eller två bollar och spela ett otroligt bra försvarsspel.

Att spela på live odds samtidigt som man följer matchen via live stream kan få liv i vilken match som helst. Det gör allting väldigt mycket mer spännande och du får möjligheten att lägga odds efter hur du analyserat matchbilden.

FC Barcelona gästar RCD Espanyol imorgon, lördag. En match som betyder oerhört mycket för båda lagen med tanke på att det är ett derby. Men det är Barcelona som har mest att spela för då Real Madrid ligger på samma poäng i tabellen. Barcelona leder just nu på grund av målskillnad men de har även en match mer spelad. En förlust imorgon kan alltså förstöra chanserna på ligatiteln.

