Blanco Mallo – Gómez – Cabral – Johny Wass – Hernández – Lobotka – Sisto Gómez – Aspas Johny har varit småskadad på sistone, men ska nu vara tillgänglig för spel. Tränaren Juan Carlos Unzué har bekräftat att John Guidetti lämnar klubben under januarifönstret, och att en ny klubb är på gång. Guidetti har gjort sin sista match i Celta. Celta Vigo står utan skadade och avstängda spelare, och kan således ta sig an matchen med starkast möjliga startelva.

Celta de Vigo har gjort bra resultat ifrån sig under den senaste tiden. Laget har på sina senaste nio matcher fyra segrar, men samtliga av lagens poängtapp har kommit mot lag tillhörande topp sex i La Liga. Med denna fakta, och med tanke på vilken klubb Celta Vigo möter imorgon kväll, kan vi konstatera att laget haft ett tufft spelschema en period. Real Madrid har svårt att vara nöjda med sin höstsäsong i ligan. Laget ligger endast på fjärde plats i ligaspelet, och inte nog med det – det föregående året avslutades med en 0-3-förlust mot Barcelona hemma på Santiago Bernabéu. Det är med andra ord dags för Real att steppa upp rejält, och se till att inleda vårsäsongen på bästa sätt. Men det blir ingen enkel uppgift; laget får möta ett starkt Celta Vigo taggat till tusen.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller