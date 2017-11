La Liga bjuder imorgon kväll på en stormatch. FC Barcelona tar emot Sevilla FC – en betydelsefull match i den ovanligt täta tabelltoppen. Inför säsongen ställde sig många tveksamma till FC Barcelona. Man hade tappt världsstjärnan Neymar, och ersättaren Ousmane Dembélé hann inte spela många minuter i blårött innan han drog på sig en långtidsskada. Därpå kritiserades truppen för dess bristande bredd, och försöket att värva in Coutinho på transferfönstrets sista dag misslyckades. I Spanska Supercupen förlorade man mot Real Madrid med totalt 1-5. När ligan väl var igång var allt ändå som vanligt – Barcelona ångade på som tåget, och leder nu både La Liga och sin Champions League-grupp. Sedan nederlaget mot Real Madrid har man inte förlorat en enda match. Sevilla har stått för en godkänd säsongsstart och ligger på femte plats i La Liga, en poäng bakom Atlético och Real Madrid. Efter att ha inlett säsongen mycket starkt, hade man nyligen en period av tre raka förluster. Därefter vände man på skutan, och tog istället tre raka vinster. Återstår att se om vinstsviten kan förlängas mot Barcelona. Vid förlust riskerar Sevilla att tappa i kampen om Europaplatserna. Barcelona å sin sida, måste vinna matchen för att behålla en bekväm ledning ner till jagande Valencia, som förväntas slå Leganes under lördag förmiddag.

