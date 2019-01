Under 3,5 mål betalar hela 2.30 gånger pengarna, vilket vi tycker är ett bra odds. Det ar trots allt gjorts färre än 3,5 mål i tre av Barcelonas fyra senaste matcher, och i Eibars tre senaste.

Eibar tog sig upp till La Liga för första gången inför 2014-15. Sedan dess har man lyckats hålla sig kvar år efter år, och ifjol kom man så högt upp som på 10:e plats.Sedan Eibar kom upp till högsta divisionen har man mött ”Barca” 8 gånger, och varje gång har Barcelona vunnit. Eibar har åtminstone lyckats göra mål under var och en av de tre senaste mötena på Camp Nou.

Under det nya året har Barcelona bara spelat en match, vilken slutade i en 2-1-seger borta mot Getafe. En insats som inte var helt övertygande, men laget ska nog hinna komma i form inför utslagningsmatcherna i Champions League, som drar igång i slutet av februari.

