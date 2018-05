FC Barcelona ställer upp med en likadan startelva som man hade mot Deportivo La Coruña förra helgen, bortsett från två ändringar. Andrés Iniesta väntas kliva in istället för Ousmane Dembélé, och Sergi Roberto startar istället för Nélson Semedo. Endast 4 omgångar återstår av La Liga. I detta nu är Barcelona på väg att bli det första lag att någonsin gå igenom en La Liga-säsong utan förlust. Real kommer att göra vad de kan för att stoppa detta.

