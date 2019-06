Nyligen gick fransmannen ut med att säga: ”Jag vet var jag kommer att spela. Jag vet vart jag vill gå och det kommer behöva göras mycket uppoffringar ifall jag går dit. Det enda som jag behöver just nu är lite tålamod”. Två dagar senare går 28-åringen ut med att säga: ”Jag förstår att man vill veta vart jag kommer att gå, men just nu vill jag att ni lugnar ner er lite. Min framtid ska vara bestämd, men för nu får det vänta.”, och fortsätter med ” Om två veckor kanske jag vet mer om detta”.

Samtidigt ryktades det att flera klubbar ville beröva Barcelona på Griezmann. Två av dessa klubbar är PSG och Manchester United där man menar att det ”inte är helt omöjligt”. Det brittiska The Independent menar att Manchester United har upprättat en personlig kontakt med Antoine Griezmann, men hur starkt intresset är och hur länge de varit i kontakt framkommer inte.

Dagen efter han hade meddelat att han vill lämna sitt Atletico Madrid, menade flera spanska medier att Barcelona var favoriter att värva honom. Redan vid förra sommaren hade Barcelona spanat in 28-åringen och var nära på att värva honom. I slutändan valde Griezmann att stanna och vid den tiden hade han en utköpsklausul på 200 miljoner euro. Den 1 juli är den däremot inte lika skyhög, utan kommer då att gå ner till 120 miljoner euro.

