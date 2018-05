Sverige är naturligtvis storfavoriter när man ställs emot Lettland. Tre Kronor är favoriter till VM-guldet, medan Lettland är den nation som anses ha allra minst chans av de återstående. Vi tror givetvis att Sverige vinner matchen, och spelar på det trots att det bara ger 1.10 gånger pengarna. På en flervalskupong skadar det inte att få med en så kallad säker match som höjer totaloddset. Vi spelar Sverige att vinna under ordinarie tid , till oddset 1.10 på Bet365.

Två hyfsat jämna lag där USA får hållas som det starkare. Dessutom har USA megastjärnan Patrick Kane i laget, vilket är vad som kan göra skillnaden i en match som står och väger. Något som tydligt påvisar kvalitetsskillnaden hos de två lagen är en snabb titt i skytteligatabellen. Bland topp 20 finner vi hela sju (!) amerikaner. Antal tjecker? Blott en. Vi tippar USA att vinna matchen under ordinarie tid , och spelar detta till oddset 1.76 på Bet365.

Gruppspelet i ishockey-VM är avslutat, och nu går mästerskapet mot sitt slutskede. Idag spelas kvartsfinalerna, och sedan är det dags för semifinaler, bronsmatchen och till sist – på söndag kväll – finalen. Vi har tagit oss an uppgiften att tippa alla kvartsfinaler, och ger er vår syn på hur vi tror att det går.

