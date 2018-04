Malmö Redhawks hade förlorat de tre första matcherna mot Växjö, och var därför i pressat läge inför denna semifinalen. En förlust till och man skulle vara ute ur slutspelet. När Växjö tog ledningen en bit in på första perioden blev det många nervösa ansikten på Malmö Arena. Men repliken kom fort; bara ett par minuter senare kvitterade Nils Andersson till 1-1, när Malmö hade ett två man stort numerärt överläge. Malmö pressade sedan på för ett till mål, men 1-1 stod sig över första perioden. Både den andra och den tredje perioden slutade sedan mållöst, och det var dags för övertid. Nio minuter in på övertiden fick Växjös 19-årige stjärnskott Elias Pettersson ett bra läge, lurade bort målvakten och satte det vinnande målet med en backhand. Växjö Lakers var klart för final. – Det känns verkligen helt fantastiskt, säger Elias Pettersson. Jag ser fram emot finalerna jättemycket. Det är det här vi har spelat för hela säsongen och vi har en underbar grupp av spelare. Nu är det fyra vinster kvar, sen är SM-guldet vårt. Den första finalmatchen håller hus tisdag den 17:e april, och finalerna spelas sedan ungefär varannan dag fram till den 28:e april. Det är antingen Djurgården eller Skellefteå som kommer att göra Växjö sällskap i final. I detta nu leder Skellefteå matchserien med 2-1.

