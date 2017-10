Växjö Lakers – Frölunda: Streama SHL nu!

Frölunda började säsongen mediokert för att sedan hitta rätt i sitt spel. Senast på hemmaplan åkte man dock på en torsk mot tabelljumbon och fiaskolaget Brynäs IF. Det återstår att se ifall de lyckas hitta tillbaka mot formstarka Växjö som slog Färjestad med 3-1 senast.

Först och främst måste man skapa ett konto hos streamingtjänsten. Sedan behöver man välja till deras sportpaket för att på så vis kunna streama massvis av timmar sport. När man gjort det kan man följa samtliga omgångar i både grundserien och slutspelet i SHL via live stream.

De två lagen på förhand som flest har tippat som vinnare av SHL 17/18. Vi förväntar oss att detta kommer bli kvällens bästa match att följa via live stream. Hur du hittar en live stream i hög kvalitet på Växjö Lakers – Frölunda HC går att läsa mer om längre ner i texten.

