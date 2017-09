Växjö Lakers – Frölunda HC: Streama träningsmatchen direkt

Under torsdagen sänds tre träningsmatcher mellan SHL-lag i hockey via live stream. Växjö mot Frölunda blir en av de intressanta matcherna att se på stream, båda två är förväntade topplag inför säsongen. De båda lagen kommer garanterat bjuda tittarna via stream på en härlig hockeymatch.

Frölunda har övertygat i inledningen av CHL och bara tappat en poäng på fyra matcher. Växjö har samma facit efter lika många matcher och har även dom sett starka ut. Detta är två lag att verkligen hålla ögonen på under säsongen, båda är potentiella kandidater till ett SM-guld. Läs vår artikel för att se första mötet mellan Växjö – Frölunda via stream för säsongen.

Matchstart: Torsdag 7 sep, 19:00

Torsdag 7 sep, 19:00 Spelplats: Vida Arena, Växjö

Vida Arena, Växjö Visas hos: Cmore stream

Se matchen mellan Växjö – Frölunda över stream online

Efterfrågan efter live stream är något som ständigt ökar. Fler och fler väljer att se sport och film över stream. Det är inte särskilt märkligt med tanke på att man kan välja vilka matcher man vill följa och slipper vara bunden till en otymplig TV.

För att se Växjö mot Frölunda genom stream krävs det att man skapar ett konto hos Cmore. Man behöver också välja deras sportpaket och aktivera ett abonnemang. Det är givetvis utan bindningstid och man kan säga upp det när man vill. Då får du tillgång till massvis av sport, bland annat SHL streams.

Du får tillgång till en bra stream som håller god kvalitet i ljud, bild och produktion. Man slipper dessutom reklampauser mitt under matchen som ofta annars är väldigt frustrerande. Så starta upp din stream på hockey idag för att se Växjö mot Frölunda genom live stream.

Frölundas nyförvärv Ryan Lasch har verkligen tagit för sig under sin återkomst till klubben. Han har efter en sejour i Schweiz kommit tillbaka för att vinna ännu ett SM-guld. Bara han är en spelare väl värd att följa via stream.

En spelare i Växjö som vi kan rekommendera att följa lite extra är Elias Pettersson. Han valdes först av alla svenskar i draften i somras och har redan visat varför. På fyra matcher i CHL har han gjort två mål och lika många assist. Så se till att via live stream hålla ett extra öga på nummer 40 i Växjö.

Två lag som siktar på två titlar

Växjö siktar på att först ta hem CHL-titeln och sedan SM-guldet. Samma målsättning har Frölunda som för två säsonger sedan lyckades med bedriften. Med tanke på lagens förutsättningar är detta helt rimliga mål.

Det är två ekonomiskt starka klubbar i SHL och har under sommaren värvat in klasspelare till en redan stabil stomme. De båda kommer bli otroligt tuffa lag att spela mot och placera sig högt i tabellen. Vi på sportal har rankat Växjö som den bästa klubben inför SHL-säsongen 17/18.

Men det är inte bara Frölunda och Växjö som värvat bra under säsongen. Det känns väldigt öppet om vilket lag som kan gå hela vägen. Linköping, Skellefteå och Malmö är tre andra lag som vi tror kan stå för riktigt fina säsonger.