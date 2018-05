Både USA och Tjeckien har starka lagbyggen. Det som ger USA det där lilla extra – eller kanske rentav en stor fördel – är den oerhörda mängden av spetsspelare man har i truppen. Patrick Kane, VM:s kanske största stjärna , har verkligen fått ut max av sitt spel, och ligger på andra plats i VM:s poängliga. Och tittar vi på poängligan duggar det minst sagt tätt av USA-spelare. Bland topp 20 finner vi inte mindre än sju amerikaner! Att jämföra med Tjeckien, som endast har en spelare med på listan. Vi ser USA som det starkare laget, och tror att man vinner matchen redan under ordinarie tid. Vi spelar den raka 1:an till oddset 1.97, på Bet365.

USA har gjort ett starkt världsmästerskap så här långt. Landet inledde med att besegra den stora guldkandidaten Kanada, och sedan fortsatte poängen att trilla in. USA är det lag som gjorde flest mål i gruppspelet, efter bland annat 9-3 mot Norge samt 13-1 (!) mot Sydkorea. En förlust har det blivit för amerikanerna hittills. Den skedde i den sista gruppspelsmatchen, mot Finland. Finland var också det enda lag som kom före USA i Grupp B. Tjeckien gjorde ett bra gruppspel de med. Laget åkte bara på en förlust, vilken kom mot Sverige, men hälften av lagets sex segrar togs först efter övertid. Vinnaren mellan USA och Tjeckien kommer att möta Sverige eller Lettland i semifinal på lördag.

Gruppspelet är avslutat, och kvartsfinalerna ska ta vid. Samtliga av dessa spelas under torsdagen. Klockan 16:15 är det matchstart för Ryssland - Kanada och för USA - Tjeckien. Senare på kvällen spelar Finland mot Schweiz och Sverige mot Lettland.

