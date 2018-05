Lagets formering på träningar inför matchen har tytt på att stjärnan Rickard Rakell går direkt in i en förstakedja tillsammans med Mika Zibanejad och Mattias Janmark. I andrakedjan verkar vi få se Elias Pettersson starta tillsammans med Gustav Nyquist och Mikael Backlund. 19-årige Elias Pettersson har nyss vunnit SM-guld med Växjö Lakers, och får nu alltså starta i VM tillsammans med två NHL-spelare. – Nyquist och Backlund blir en bra omgivning för mig, säger Elias Pettersson. Det är två duktiga NHL-spelare så jag ska bara försöka att bidra med mitt spel, så kommer vi nog kunna få ihop det här bra inför premiären på fredag. – Det är väldigt roligt att det drar i gång, fortsätter Pettersson. Jag har längtat efter det här ända sedan jag fick reda på att jag skulle vara med. Det ska bli jättekul. Tre Kronor - Vitryssland startar 20:15 under fredagskvällen. Matchen spelas på Royal Arena i Köpenhamn.

Fredag den 4:e maj släpps den första pucken till isen i ishockey-VM. Under eftermiddagen möter Ryssland Frankrike, och USA spelar mot Kanada. Under kvällen är det Sveriges tur att äntra isen. Tre Kronor möter Vitryssland i ländernas första match i hockey-VM 2018 . Lite mer än ett dygn återstår till matchstart, och förbundskapten Rikard Grönborg börjar bli klar med att ta ut kedjorna.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller