Nedan följer de odds som finns att betta på inne hos Unibet inför matchen. Notera gärna att dessa odds är hämtade från den 3/1, kl. 10:00. Vilket innebär att de kan ändras inför det att du lägger in ditt speltips.

Att använda sig av TV för att se semifinalen mellan Sverige och USA är något vi rekommenderar för dig som har tid, och möjlighet att sitta i TV-soffan under hela matchen!

Den tjänst som kommer att sända Sverige – USA online är Cmore. Denna sajt har under lång tid valt att köpa rättigheter för att streama sport som intresserar oss i Sverige.

