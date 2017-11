Tre Kronor kommer med en stark trupp, med bland annat toppspelare från SHL. Dessutom är Robert Nilsson och Joakim Lindström tillbaka i landslaget, efter att tidigare ha tackat nej. Nilsson och Lindström är bägge två namn för OS. Bland de mest rutinerade namnen i truppen har vi Stefan Kronwall och Linus Omark, med sina cirka 100 landskamper var. Gästerna Tjeckien känns inte alls lika starka sett till spelarmaterialet. Laget har dessutom haft en bristfällig uppladdning till mästerskapet, med tanke på att de inte spelat match sedan i augusti. I VM i somras gick Tjeckien bra, fram till att man tvingades mäta sina krafter med ett starkare motstånd i form av Ryssland. Den matchen slutade med att ryssarna vann med 3-0. Att Tjeckien tappat i kvalitet under de senaste åren är ett faktum. Från att för några år sedan ta medaljer i vart och vartannat mästerskap, har landet halkat ned och hamnat någon nivå bakom världseliten. Vi kan exempelvis konstatera att på de fyra senaste upplagorna av Karjala Cup, har Tjeckien kommit sist vid tre tillfällen. Sverige, de regerande världsmästarna, har ett bättre landslag än Tjeckien. Sverige har dessutom fördel av hemmaplan. Unibet erbjuder 1.72 för den raka 1:an, och vi ser spelvärde i detta. Hemmavinst, under ordinarie tid, spelas. Speltips: 1 (Vinst Sverige) Odds: 1.72 Bäst odds på tipset: Unibet

