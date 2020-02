Sverige – Ryssland live stream

Vi förstår att det kan vara lätt att snurra bort sig bland alla streamingtjänsten som finns på marknaden idag. Vi reder ut alla frågetecken och tar dig direkt till en Sverige – Ryssland live stream online utan omvägar.

Nedsläpp: Lördag 7 februari kl. 16:15

Lördag 7 februari kl. 16:15 Spelplats: Ericsson Globe, Stockholm

Ericsson Globe, Stockholm Visas hos: SVTplay & SVT 2

För att starta upp en Sverige – Ryssland live stream krävs det bara att du klickar dig vidare till SVTplay. Du behöver inte öppna ett konto eller liknande utan det att bara att streama direkt. Mycket enklare än så blir det inte att hitta en gratis Sverige – Ryssland stream online.

Som alltid när det kommer till SVT är det kunniga kommentatorer som tar dig igenom matchen. Studion består av experter som kommer att bjuda på spännande matchanalyser och intervjuer från spelarna. Allt du behöver för en riktigt bra Sverige – Ryssland live stream helt enkelt.

Vill du se ännu mer hockey via live strema kan vi rekommendera spelbolaget bet365. Det är mer än bara ett spelbolag och de erbjuder samtliga spelare möjligheten att streama massor av sport. Allt som krävs av dig är att du skapar ett konto och sätter in femtio kronor. När insättningen är klar letar du bara upp den matchen du vill följa via live stream och trycker play.

Sverige vann inledningen av Beijer Hockey Games

Tjeckien stod för motståndet i öppningsmatchen av Beijer Hockey Games för Sveriges del. Det blev en lyckad debut i landslagströjan för Marcus Nilsson och Jonathan Pudas. Tre Kronor vann med 2-1 efter att Mathias Bromé gjort det avögrande målet med fem minuter kvar av matchen.

Matchen i sin helhet var jämn och kunde egentligen slutat hur som helst. För att klara av att slå Ryssland krävs det alltså att Sverige kliver upp ett par steg i nivå. Vi som följer matchen via live stream kan vänta oss en otroligt spännande match att följa.