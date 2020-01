Det som krävs är att du skapar ett konto på bettingsajten och sedan sätter in minst 50 kronor på spelkontot. När dessa två stegen är avklarade navigerar du dig till live stream-tablån. Väl där letar du upp matchen du vill följa via live stream.

För dig som vill se ännu mer hockey kan vi rekommendera streamingtjänsten bet365 . Många känner igen streamingtjänsten som ett spelbolag, vilket det också är. Men de erbjuder även sina spelare massvis av matcher att följa direkt via live stream.

Det går lika bra att följa en Sverige – Finalnd live stream via din mobiltelefon, surfplatta, dator eller direkt på teven. Allt som krävs för att hänga med i bronsmatchen är en internetuppkoppling. Så var redo när pucken släpps så du inte missar något av matchen. Vi som såg semifinalen mot Ryssland vet hur snabbt Sverige hann göra första målet.

En stor fördel är att detta är en gratis Sverige – Finland stream direkt från JVM 2020. Allt du behöver göra är helt enkelt att klicka dig in på SVTplay, leta upp matchen och sätta igång streamen. Vill du följa matchen på tv istället för en live stream går det lika bra. På tv sänds matchen på SVT2.

Räkna med en jämn och tät match precis som det blev när lagen möttes i gruppspelet. En perfekt match att följa via live stream helt enkelt. Undrar du vart du hittar en Sverige – Finland live stream har du kommit helt rätt.

