Det danska ishockeyförbundet har släppt sina biljettförsäljningssiffror, och det är onekligen roliga siffror. Det har redan sålts runt 300 000 biljetter, och traditionellt sett säljs många biljetter medan VM är igång. Försäljningssiffrorna har alltså god chans att öka en hel del. En relativt stor del av biljetterna är köpta av svenskar. Tre Kronor kommer tack vare närheten till Sverige att få ett riktigt stort publikstöd. – Det känns oerhört roligt. Jag har hört att det ska vara väldigt stort tryck på biljetterna till våra matcher, så det kommer att vara full fart där nere, säger försvararen Adam Almquist till GP. Finalen i ishockey-VM spelas på Royal Arena, samma arena som Sverige spelar sina gruppspelsmatcher på. Vi har alltså all anledning att hoppas att de sju gruppspelsmatcherna inte är de enda matcherna Sverige spelar på Royal.

