För att ladda upp inför matchen så visar vi ett video med höjdpunkter från Tre Kronor, som även då mötte USA i semifinal. Då i Junior-VM i ishockey som spelades tidgare under 2018. Matchen slutade med resultatet 4-2, och skickade Sverige vidare mot final mot Kanada.

Semifinalen kommer vara möjlig att streama på mobil, iPad, dator. Skulle du använda casting, eller HDMI-sladd så kan du även se hockey via live streaming online, fast på din TV. Helt utan att använda TV-kanaler eller abonnemang. Fullt möjligt inne hos bet365

Det enda kravet som sajten ställer på dig är att du är 18 år, och sätter in minst 50 kronor att spela för. Detta knep har många svenskar använt för att se Tre Kronors matcher live under VM 2018.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller