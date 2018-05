Det är ingen skräll att spelbolagen håller Sverige som favoriter när man spelar mot Schweiz. Vi både tror och hoppas att spelbolagen synar finalen rätt, och att Tre Kronor försvarar sitt VM-guld även under 2018.

Sverige är obesgrade under VM 2018 i ishockey, och vi tror inte att Schweiz kommer bryta den trenden. Filip Forsberg och Viktor Arvidsson visade upp fin ishockey mot USA när man vann under lördagen.

Matchen kommer sjkälvklart även sändas på svensk TV. Den kanal i som kommer sända Schweiz - Sverige är TV3. Denna kanal har under hela turneringen valt att sända matcher från VM. Självklart gör de inget undantag för den final som nu Tre Kronor kommer spel i.

Om du skulle vilja se finalen i full HD, och med svenska kommentatorer så finns även Viaplay. Denna tjänst kommer likt som bet365 att streama Sverige mot Schweiz. Denna sändning är däremot inte gratis. Den fungerar oavsett om du vill se finlen live via mobil eller iPad. Det fungerar även att se via TV och dator.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller