Streama Munchen – Brynäs IF: Live från CHL

Just nu har Red Bull Ehc Munchen en liten fördel. De har en poäng mer än vad Brynäs IF har i gruppen. Därför behöver Brynäs vinna båda matcherna de har kvar mot det tyska hockeylaget. Detta för att vara säkra på att vinna gruppen och få en bättre väg mot finalen i CHL.

Just nu är både Red Bull Munchen och Brynäs IF klara för att gå vidare i CHL. Frågan är bara vilket av lagen som kommer att knipa första platsen.

Red Bull Ehc Munchen – Brynäs kommer att vara en match som spelas i det gruppspel av CHL som lottades i. Just nu leder laget från Munchen tabellen strax före Brynäs IF.

