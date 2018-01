Lagen som kan bli klara för slutspel ligger mycket nära varandra i tabellen. Det skiljer just nu endast 9 poäng mellan det lag som ligger tvåa, och det lag som ligger på en tioende plats.

Läget är lite mer kritiskt för HV71, men ändå lugnt. De ligger just nu på en sjätte plats i tabellen, och ser ut att klara av en direktplats till slutspelet i skrivande stund.

Det enda du egentligen behöver göra är att ta dig vidare till Cmore. Väl där så följer du anvisningarna du får. De hjälper dig att köpa det paket som passar för att se HV71 – Frölunda live under den 11/1.

Det är knappast svårt att kunna sända ishockey live från SHL. Det är bara att du hittar till den sida som väljer att erbjuda t.ex. Frölunda – HV71 stream. Under en hel säsong av den svenska hockeyligan så är det Cmore som kommer hjälpa till med sändningarna.

