Här reder vi ut hur du kan sända live från matchen mellan Frölunda HC och Djurgårdens IF.

Premiären av SHL säsongen 2018/2019 startar nu på lördag. Här kommer vi rekommendera dig för en sida som kommer sända SHL, samt matchen mellan Frölunda – Djurgården via live stream.

Se Frölunda – Djurgården stream För att du så snabbt som möjligt ska veta vart du kan streama Frölunda – Djurgården någonstans, så hjälper vi dig här. Vi kommer inte bara tipsa om en sida som låter dig se SHL streams gratis i två veckor. Vi kommer även visa dig vart du kan se matcherna direkt på din TV, mobil, dator eller iPad. Detta är perfekt för dig som inte vill missa att sända Frölunda – Djurgården live. När det kommer till att se SHL så är det en sida i Sverige som har rättigheter att visa matcherna. Denna sida är som många redan känner till Cmore. Väl inne hos Cmore kan du se ishockey inte bara från SHL, utan även från HockeyAllsvenskan. Du kan se Frölunda – Djurgården live stream gratis om du ännu inte är medlem inne hos Cmore. Detta tack vare deras erbjudanden till nya medlemmar. Om du är ny inne hos Cmore så kommer du få två veckors gratis streaming från några av deras kanaler. En av matcherna som ingår i detta gratis erbjudande är just premiären av SHL mellan Frölunda – Djurgården. Här nedan samlar vi de steg som du bör ta dig genom för att kunna streama hockeymatchen. Registrera ett nytt konto hos CMore

Använd deras erbjudande med två gratis veckor

Gå till alla live streams

Titta & streama Frölunda HC – Djurgårdens IF gratis Se matchen på TV Det kommer även vara möjligt att se Frölunda – Djurgården på TV. Det är då klart en fördel om du känner till vilken kanal som visar matchen. Matchen mellan Frölunda – Djurgården kommer sändas hos TV4. Det är således en ganska enkel match att kunna se på TV i jämförelse med andra matcher i SHL. Matchen kommer att starta kl. 15:15, men TV4 kommer att ladda upp inför matchen med ett försnack. Detta kommer starta 14:30, och gå under namnet ”Hockeylördag”. Se matchen på TV4, sändningstart från 14:30 Så slutar matchen! Vi har redan valt att lägga upp ett helt speltips från premiären i SHL. Där tippar vi att det kommer bli Frölunda HC som tar hem matchen. Vi tror att publiken i Scandinavium kommer vara skillnaden mellan vinst och förlust i denna premiärmatch mot Djurgården. Lägger vi detta speltips inne hos Unibet så kommer vi fram oddset på hela 2.20 x din insats. Du kan läsa om alla betting tips för SHL-premiären den 15/9. Där har vi en sammanställning av alla matcher som spelas under den dagen.

