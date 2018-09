Färjestads BK – HV71 live stream Att många är intresserade av att kunna streama Färjestad – HV71 i premiären av SHL är ett faktum. Frågan är bara hur du kan göra det. Här kommer vi kunna guida dig vidare till Cmore. Det är den sajten på nätet som har alla sändningar från SHL på sin streamsida. CMore är den enda internetsida som visar alla matcher från SHL, och det går således att titta på Färjestad – HV 71 på CMore. Det går att titta direktsänt, men du kan också pausa matchen, spola tillbaka eller till och med titta på en match i efterhand. Streama Frölunda - Djurgården Du behöver skapa ditt konto på CMore och därefter finns det flera alternativ på vilket slags konto du ska välja för att se ishockey från SHL live. CMore Mycket Sport kostar 199 kronor/månaden och gör att du kan se många matcher från SHL. För att kunna se alla matcher från SHL behöver du dock CMore Alll Sport. Speltips SHL 15-16 september En av de matcher som inte finns med i CMore Mycket Sports urval är Färjestad – HV 71, och du behöver alltså skaffa CMore All Sport för att se Färjestad – HV 71. Det är inte gratis direkt, utan kostar 349 kronor per månad. Men med tanke på att det spelas massor av matcher från SHL varje vecka är det logiskt att det kostar en del. Delar du 349 kronor på antal matcher du kan se på en månad blir det rätt billigt pris per match ändå. Som sagt går det att se din live stream via valfri plattform, och har du en smartphone, dator/laptop eller valfri modell av surfplatta är det bara att klicka dig in för att titta på matchen direkt. Skapa ett konto hos CMore

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.