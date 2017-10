Skellefteå – Brynäs: Streama SHL direkt

Det var efterfrågat från supportrarna, att en förändring borde ske. Något som sportchefen och ledningen i Brynäs tog tag i snabbt och juste. Roger Melin som haft huvudansvaret under starten på säsongen får lämna sin plats som huvudtränare för Brynäs.

När man skapat kontot med sportpaket kan man ta del av all den sport som sänds hos Cmore. Skellefteå mot Brynäs är en av många matcher man kan följa via live stream. Dessutom håller streamen hög kvalitet i både bild och ljud.

Hur man kommer igång med en live stream på SHL är väldigt enkelt. Vi visar allt du behöver veta för att kunna njuta av bra ishockey i god kvalitet via live stream. Se till att komma igång redan idag för att inte missa någon omgång av Sveriges bästa hockeyliga.

Brynäs åkte på en rejäl torks mot Skellefteå senast med hela 8-2. Så räkna med en målrik match att följa via live stream även denna gången. Skellefteå visade hur skickliga de är offensivt samtidigt som defensiven stängde ner Brynäs väldigt bra. Ett spännande möte att se genom en bra live stream är att vänta.

