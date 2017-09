Skellefteå AIK – IF Björklöven: Streama hockeymatchen direkt

Björklöven har spelat väldigt ojämnt under träningsmatcherna. De var nära att slå nykomlingen till SHL Mora men föll i tilläggstid. Så de är inte helt ovana vid SHL-motstånd och Skellefteå kommer att bli en ordentlig prövning.

Laget från Norrland som varit ett dominerande lag i SHL under många säsonger har fått en drömstart på säsongen. Visserligen har två av matcherna man vunnit varit mot Allsvenskt motstånd. Men de har med all säkerhet en god känsla i kroppen.

Den största fördelen med att välja en bra och seriös streamingtjänst är att man alltid kan förvänta sig att bli nöjd. Man slipper buggar och avbrutna sändningar och kan streama hockey via mobiltelefonen eller en annan mobil enhet.

Det är alltid spännande att följa en stream där ett SHL-lag möter Allsvenskt motstånd. All press ligger på Skellefteå som ska vinna matchen, men på försäsongen kan allt hända. Längre ner i vår text kan du läsa om hur du följer Skellefteå – Björklöven över live stream enkelt och smidigt.

