Seriepremiär i NHL inatt: Streama alla matcher

Natten till torsdag med start 01:05 drar världens bästa hockeyliga NHL igång. Det är totalt fyra matcher som spelas och samtliga går att följa via live stream. Vi hjälper dig att hitta en bra live stream på NHL som håller hög kvalitet. Det är väldigt enkelt att komma igång och man får tillgång till massvis av sport via live stream.

För varje år som går blir nivån högre och högre på hockeyn i NHL. Det är en av de mest sevärda ligorna att streama live. Man får se världens bästa spelare i en otroligt tempofylld och fysisk ishockey. Så kom igång idag med en live stream på NHL!

Matchstarter: 01:05, 02:05, 04:05, 04:35 natten till torsdag svensk tid

01:05, 02:05, 04:05, 04:35 natten till torsdag svensk tid Nattens bästa match: Pittsburgh Penguins - St. Louis Blues

Pittsburgh Penguins - St. Louis Blues Visas hos: Viaplay sport

Såhär gör du för att streama NHL

Det är som sagt totalt fyra matcher som spelas inatt. Alla fyra går att följa via live stream på ett och samma ställe. Det är Viaplay som äger rättigheterna för att sända NHL i Sverige. Och också där man streamar alla matcher.

För att streama NHL krävs det alltså att du först skapar ett konto hos streamingtjänsten. Sedan behöver man välja till sportpaketet för att få tillgång till all den sport som streamas live. När det är avklarat är det bara att leta rätt på matchen man vill följa i tablån och starta streamen.

Som kund hos Viaplay får man tillgång till alla NHL-matcher inklusive slutspelet, massvis av andra sporter och ligor världen över. Givetvis sänds allt i riktigt hög kvalitet som man kan följa via mobilen såväl som datorn eller teven.

Nattens matcher

01:05 Winnipeg Jets – Toronto Maple Leafs

02:05 Pittsburgh Penguins – St. Louis Blues

04:05 Edmonton Oilers – Calgary Flames

04:35 San Jose Sharks – Philadelphia Flyers

Först ut är Winnipeg mot unga Toronto som är ett av ligans mest spännande lag. Med supertalanger som Auston Matthews, William Nylander och Mitch Marner. De har även värvat rutinerade Patrick Marleau från San Jose.

Den mest sevärda av de fyra är utan tvekan Pittsburgh mot St. Louis Blues. Så står det mellan valet och kvalet att se någon av de fyra NHL-matcherna via live stream, välj den matchen. Regerande Stanley Cup-mästarna Pittsburgh har stora delar av laget kvar och den stjärnspäckade truppen är alltid spännande att följa.

NHL via live stream online

Fördelen med att streama NHL genom Viaplay är många. Man får se samtliga matcher i både grundserie och slutspel, det är väldigt hög kvalitet på sändningarna och man kan kolla på flera olika enheter.

Har man ett brett sportintresse kan man se flera sporter och ligor från sportvärlden. Det går att streama många av de stora europeiska toppligorna i fotboll, fighting och mycket mer.

Dessutom är det ofta amerikanska kommentatorer som bjuder på en hel del roliga citat inom sport. De är väldigt kunniga och tar tittarna igenom matchen på ett väldigt bra sätt.

Så kom igång nu direkt för att se nattens matcher i premiären av NHL 2017. Streamingtjänsten motsvarar alla de förväntningarna man håller på en live stream som inte är gratis.

Nackdelen är att matcherna ofta går sent på natten svensk tid. Men för den hockeyintresserade nattugglan är NHL rena drömmen. Matcherna i NHL som spelas under helgen går på lite bekvämare tider för oss svenskar. Så har du inte möjlighet att vara uppe sent går det iallafall att följa världens bästa liga på natten.