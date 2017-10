Salzburg – Växjö Lakers: Streama CHL direkt!

Efter fjorton matcher innehar de andraplatsen i SHL och har bara förlorat tre möten under ordinarie matchtid. Så formen verkar det inte vara något fel på i den småländska sportstaden. Förhoppningsvis håller den i sig i bortamatchen mot Red Bull Salzburg ikväll.

Matchen är lagens första i årets upplaga av slutspelet i CHL. Det är alltså väldigt viktiga matcher som spelas under kvällen. Extra roligt för oss som följer mötena via live stream. Så se till att vara redo klockan 19:30 när pucken släpps i Salzburg ikväll.

När man letar efter en live stream kan det vara svårt att hitta en laglig i bra kvalitet. I detta fallet kan man se CHL via live stream helt gratis som dessutom håller hög kvalitet. Vi går igenom exakt hur man kommer igång med en live stream på matchen mellan Red Bull Salzburg – Växjö Lakers i stycket under.

Det är en väldigt enkel process och man får möjlighet att streama både via sin dator och mobil. Så se till att vara väl förberedd med en live stream av hög kvalitet lagom till matchstart. Matchen kommer bjuda på en hel del spänning mellan två riktigt bra hockeylag.

