Å andra sidan har Tre Kronor aldrig presterat speciellt bra i internationella turneringar under säsongen, vad det beror på är svårt att säga.

På så sätt kommer du att ha möjlighet att streama en hel del hockey under vintern. Detta gäller alltså inte ifall du vill följa Ryssland – Sverige via live stream utan andra matcher.

För dig som vill se ännu mer hockey via live stream kan vi rekommendera bet365 . Spelbolaget sänder en hel del hockey och annan sport direkt via stream. För att kunna ta del av det massiva utbudet behöver du först och främst ett konto. Sedan är det ett krav att göra en insättning om minst 50 kronor.

Har du tillgång till kanalen 10 på din tv kommer matchen även att sändas där. Så det finns en möjlighet att se Ryssland – Sverige gratis direkt från Channel One Cup.

För att följa Ryssland – Sverige via live stream krävs det att du skapar ett konto hos streamingtjänsten Viaplay. Sedan är det även ett måste att du lägger till deras sportpaket för att få tillgång till sportstreams.

Många kanske har kanske noterat att det inte spelas några SHL-omgångar denna veckan. Anledningen är helt enkelt att landslagsturneringen Channel One Cup skall avgöras. Nationerna som bidrar är Sverige, Ryssland, Finland och Tjeckien. Europas största hockeynationer med andra ord.

