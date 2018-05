Ryssland och Kanada har gjort ganska likvärdiga insatser i Danmark-VM. Ryssland hamnade, med 16 inspelade poäng, på andra plats i sin grupp. För Kanada blev det en tredjeplats, efter att man inkasserat 15 pinnar. Kanada är VM:s troligen starkaste lag, och vore det inte för Sveriges fördelsamma kvarts- och semifinalslottning hade Kanada stått som guldfavorit. Nu rankas man istället tvåa strax bakom Sverige. Kanada har dessutom fördelen av att ha världens bäste spelare, Connor McDavid, i laget. Vi tror att Kanada vinner redan under ordinarie tid, och spelar den raka 2:an här. Detta till oddset 1.80 på Bet365.

Många svenskar lär vilja kunna streama Ryssland – Kanada i denna högintressanta kvartsfinal. Det är inga mindre än två av världens bästa landslag som kommer finnas på isen under den 17 maj.

