Örebro Hockey – Linköping HC: Live stream på träningsmatchen

Utöver Derek Roy har profilen Tony Mårtensson återvänt till Linköping efter sju säsonger på vift i Europa. Nick Sörensen och Chad Billins har även dom återvänt. Chad Billins är en av de tyngsta backvärvningarna i hela SHL och förväntas bli en produktiv back som han var under senaste sejouren i Linköping.

Linköping har värvat väldigt hårt under sommaren och har knutit till sig flera bra spelare. Den mest omtalade värvningen är den tungt NHL-meriterade centern Derek Roy. Han förväntas bli en poängkung i SHL och det återstår att se ifall han lever upp till förväntningarna.

Utöver träningsmatchen mellan Örebro - Linköping finns det en hel del annan hockey via stream att följa idag. De fyra lagen spelar varsin gruppspelsmatch i Champions Hockey League idag. Och det finns lika bra möjligheter att se CHL via live stream som denna matchen.

Men på försäsongen kan lite vad som helst hända. Det har vi sett när Allsvenska lag slagit SHL lag flera gånger. Så bara för att Linköping ska vara ett bättre lag betyder det inte lika mycket i denna matchen som senare i grundserien. Lagbygget är fortfarande i full gång och man testar runt bland olika konstellationer. Som alltid med SHL-lag kommer det bli en intressant match att följa via live stream.

En match mellan två lag som går in i säsongen med helt olika målsättningar. Örebro har målet att ta sig till slutspel medans Linköping siktar högt i år och går för guldet. Träningsmatchen lagen emellan går att följa via live stream. Hur du ser den hjälper vi dig med i vår artikel. Fortsätt läsa för att hitta en live stream på Örebro – Linköping.

