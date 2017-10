Örebro HK – Mora IK: Live stream på SHL ikväll

Av matchen kan du som följer via live stream förvänta dig två jämna lag. Örebro är de som har fördelen med tanke på att matchen spelas på deras hemmaplan. De har dessutom fått en rätt bra start på serien medans Mora har fått kämpa lite mer för sina segrar.

För att starta upp en live stream på Örebro – Mora krävs det att man skapar ett konto hos Cmore. Sedan behöver man även välja till deras sportpaket för att kunna streama all den sport som erbjuds. När det är gjort behöver man bara vänta tills att Örebro – Mora startar.

Varken Örebro eller Mora är tippade att gå till slutspel. Men för att ha en chans är dessa matcher oerhört viktiga att de tar poäng i. Där man ser Örebro – Mora via live stream kan man även se samtliga matcher från grundserien och slutspelet.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.