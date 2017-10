Malmö Redhawks – HV 71: Streama SHL live

Se när Malmö möter HV 71 i Malmö Arena via live stream ikväll. Kom igång snabbt och enkelt med en live stream som håller hög kvalitet i både bild och ljud. Vi rekommenderar bara det bästa så räkna med att bli nöjd med live streamen vi tipsar om.

I vår artikel går vi igenom hur man startar upp en live stream på Malmö Redhawks – HV 71 direkt. Som givetvis lever upp till de förväntningar man ställer på en seriös streamingtjänst. Läs mer och kom igång lagom till matchstart.

Nedsläpp: Ikväll 19:00

Ikväll 19:00 Spelplats: Malmö Arena, Malmö

Malmö Arena, Malmö Visas hos: Cmore sport

Såhär gör du för att streama Malmö – HV 71

Det första man behöver göra för att starta en live stream på Malmö – HV 71 är att ta reda på vart den sänds. Cmore står som ägare av rättigheterna för att sända hela SHL, både grundserien och slutspelet.

Man ser alltså SHL via live stream hos stremingtjänsten Cmore. För att få tillgång till all sport som sänds via stream krävs det att man har ett konto med ett aktivt sportpaket. Har man inte det tar det bara två minuter att komma igång.

Sedan letar man upp matchen man är intresserad av, i detta fallet Malmö Redhawks mot HV 71. För att sedan öppna streamen när sändningen startar. Alla matcher från SHL sänds från samma streamingtjänst, så blir det periodpaus eller att en match slutar innan en annan är det bara att byta över.

Vill man streama från sin mobiltelefon, surfplatta eller dator går det utmärkt att göra det. Man kan även strömma Malmö Redhawks – HV 71 direkt till teven om man känner för det. Vissa har kanske inte tillgång till en teve eller dator men vill ändå streama SHL. Då kan ni vara lunga, hos Cmore är det möjligt att streama SHL på fler olika enheter.

Om matchen

HV 71 fick en riktigt bra start på säsongen men formkurvan verkar ha rört sig lite nedåt de sista. Kanske är det dåliga spelet från CHL som börjat visa sig i SHL för HV. Nu står de inför en tuff uppgift, Malmö Redhawks i Malmö Arena är inget man skojar bort.

Högre förväntningar har nog de allra flesta haft på fjolårets semifinalister Malmö denna säsongen. Något som de haft svårt att leva upp till. Strukturen i spelet har inte varit tillräckligt konsekvent och laget har i vissa matcher haft riktigt djupa dalar.

Topparna har dock varit av högsta klass och får de upp sin lägsta nivå ett par tre steg kommer de bli riktigt farliga i vinter. Vi tror att matchen kommer styras till största del av Malmö och HV 71 kommer få kriga sig in i matchen.

Detta kanske blir en riktig islossning för skåningarna. Senast vann de mot Växjö borta vilket var en rejäl skalp för Malmö. Återstår att se om de kan bygga vidare på det ikväll.