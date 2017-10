Malmö Redhawks – Färjestads BK: SHL via live stream

Därför rekommenderar vi varmt en seriös streamingtjänst som alltid håller hög kvalitet. När man väljer att se en match via live stream som inte är gratis har man förväntningar. Denna streamingleverantören motsvarar alla förväntningar med råge.

Den största fördelen med att se hockey via live stream är att man slipper vara bunden till de linjära kanalerna. Du har alltid tillgång till att se Sveriges bästa hockeylag mötas i mobilen, surfplattan, datorn eller direkt i teven. Man kan även smidigt skifta mellan matcher vart man än befinner sig.

Färjestad toppar just nu ligan och Malmö ligger på en femteplats. Många tvivlade på Färjestad innan säsongen men de har visat att vi kan räkna in dom i striden om slutspel. Så se till att starta upp din live stream lagom i tid till matchstart 19:00.

Det är med andra ord en hel del ishockey att se via live stream. Matchen mellan Malmö – Färjestad kommer att bli ett väldigt hett möte att streama. Det är två lag som båda har höga målsättningar och ambitioner till en framgångsrik säsong.

Starta upp din live stream på SHL redan idag. Det är enkel process och man kan inte bara streama Malmö – Färjestad live utan samtliga matcher finns tillgängliga. Det går på under två minuter innan man har tillgång till att streama massor av sport från stora delar av världen.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.