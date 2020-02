Därför kommer Oskarshamn göra allt för att inte bli det lag som slutar sist efter 52 omgångar. Luleå å andra sidan kommer inte slappna av en sekund. De vet att lagen under kan komma ikapp snabbt, därför gäller det att vara på tårna.

Det som krävs för att kunna ta del av utbudet är ett konto och pengar på spelkontot. Det minsta du kan sätta in är 50 kronor, pengar du också kan spela för.

Är du sugen på ännu mer streamingmöjligheter kan du vända dig till spelbolaget bet365 . Bettingbolaget erbjuder nämligen sina spelare möjligheten att följa massvis av matcher direkt via live stream.

Detta är inget unikt för en Luleå – Oskarshamn stream online. Faktum är att alla omgångar från hela SHL, inklusive slutspelet och kvalet, sänds via live stream på samma ställe. Detta betyder att du enbart behöver slutföra de två stegen i stycket nedan en gång.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.