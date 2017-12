Ett möte mellan två lag som ofta kan bli lite griniga på varandra. Det gäller förvisso alla lag som möter Luleå. Hur du följer matchen via live stream och hur vi tror tillställningen slutar går att läsa i vår artikel. Där går vi grundligt igenom hur man snabbt och smidigt kommer igång med en live stream i full HD-kvalitet.

Se när Luleå kämpar för att behålla slutspelsplatsen och eventuellt ta in en placering i tabellen via live stream mot Brynäs. Vi på sportal förväntar oss ett spännande möte att följa. Brynäs som började väldigt dåligt verkar ha prickat formen det senaste. Kom igång med en bra live stream idag för att vara redo när pucken släpps.

Matchstart: Torsdag 7 december 19:00

Torsdag 7 december 19:00 Spelplats: Coop Norrbotten Arena, Luleå

Coop Norrbotten Arena, Luleå Visas hos: Cmore sport

Streama SHL-matchen Luleå – Brynäs live

Det snabbaste sättet att komma igång med en bra live stream är att skapa ett konto hos Cmore. Det är dom som äger rättigheterna för att sända SHL i Sverige. Det betyder alltså att det krävs ett konto hos Cmore för att kunna se Luleå – Brynäs via live stream.

När man skapat sitt konto hos Cmore krävs det att man väljer deras tillhörande sportprenumeration. Då får man inte bara tillgång till att streama hockey live och Luleå HF – Brynäs IF utan även alla andra matcher under säsongen. Så för priset man betalar varje månad får man en hel del hockey och annan sport att ta del av via live stream.

Sätt igång live streamen redan idag för att ta del av det massiva utbudet som streamingtjänsten erbjuder. Det kommer att bli ett intensivt möte mellan Luleå och Brynäs att följa via live stream. Så var redo när pucken släpps 19.00 i Coop Norrbotten Arena på torsdag.

Torsdagens matcher i SHL 7 december

Samtliga lag i SHL spelar matcher under torsdagen den 7 december. En hel del hockey att följa och i listan nedan har vi tagit fram de matcher vi tycker är mest intressanta. Klicka dig vidare för att läsa mer om matchen och hur man följer de via live stream.

Alla matcher går som sagt att följa via samma streamingtjänst. När man har skapat ett konto med tillhörande sportprenumeration får man tillgång till att se samtliga omgångar från både grundserien och slutspelet. Nu är det bara att vänta tills klockan slår 19:00 och pucken släpps.