Skellefteå har visserligen en tuff bortamatch mot ett Linköping som givetvis vill avsluta med flaggan i topp. De kommer göra allt för att se till att Skellefteå inte kommer därifrån med tre poäng. Men det har inte räckt tidigare under säsongen då Linköping haft de allra flesta studsar mot sig.

Så makalöst enkelt är det att starta upp två riktigt bra hockey streams online. Se till att njut ordentligt nu för det är inte många matcher kvar av grundserien. Snart börjar allvaret via alla längtat efter i form av ett slutspel.

Är du intresserad av att ta del av fler streamingtjänster finns det bra möjligheter till det. Det välkända spelbolaget bet365 tillhandahåller live streams för samtliga spelare. Skapa bara ett konto och sätt in minst 50 kronor för att kunna följa deras live streams.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.