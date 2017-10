Linköping – Frölunda: Streama SHL direkt

Vi tror att Linköping kommer sätta tempot från start. Sedan får Frölunda arbeta sig in i matchen för att kunna sätta emot. Frölunda har haft lite problem att vara konsekventa genom en hel match och har haft lite väl stora dippar. Det återstår att se om det problemet sitter kvar även i matchen mot Linköping.

Så enkelt är det att se Linköping möta Frölunda via live stream. På under två minuter har du en live stream som håller riktigt bra kvalitet i både bild och produktion. Som tittare får du sällskap av en svensk sportkommentator som alltid är vass och håller hög klass.

Det första steget mot en riktigt bra live stream på Linköping HC – Frölunda HC är att skapa ett konto på Cmore. Det andra steget är att välja till deras sportpaket. Sen är man klar och kan vänta in matchen för att starta den en liten stund innan nedsläpp.

Kanske den mest sevärda av helgens hockeymatcher. Se till att inte missa när Linköping möter Frölunda, se matchen via live stream enkelt och smidigt. I vår artikel går vi igenom steg för steg hur du startar upp en grym live stream av god kvalitet.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.