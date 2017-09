Karlskrona HK – Malmö Redhawks: Streama hockey direkt

Fram tills SHL-premiären får vi alltså nöja oss med träningsmatcher. Det finns även annan aktuell sport att följa till dess. Bland annat drar Allsvenskan i fotboll igång under helgen efter landslagsuppehållet. Som man även den kan följa via samma streamingtjänst.

Den 16 september börjar hockeysäsongen i Sverige på allvar. Fram till dess är det en rad träningsmatcher som står på schemat. Utöver Karlskrona mot Malmö visas även Växjö – Frölunda via live stream under torsdagen.

Av matchen kan vi tittare via stream förvänta oss ett jämt möte. Det brukar bli det under försäsongen när lagen fortfarande spelar ihop sig innan det verkligen gäller.

Men väljer man en laglig stream som i detta fallet kostar pengar bidrar man till hockeysverige. De betalar nämligen stora summor för rättigheterna, summor som sedan fördelas jämt mellan klubbarna. Det leder till att klubbarna har råd med dyra spelare och nivån höjs på ligan för oss tittare via live stream.

När man skapar ett konto måste man se till att välja till deras sportprenumeration. Det är via den man får tillgång till att se hockey på live stream i Sverige . Det är alltså inte gratis att följa varken SHL eller träningsmatcherna.

För att starta upp en bra live stream krävs det att man vänder sig en av de bästa streamingtjänsterna på svenska marknaden. Det är Cmore som äger rättigheterna för att sända SHL streams och HockeyAllsvenskan. De visar även en hel del matcher från försäsongen via stream.

Malmö är efter sin succésäsong i fjol blivit högt tippade av många experter. De har inte riktigt motsvarat förväntningarna under försäsongen men har chans att ändra på det ikväll. Karlskrona är ett av de sämre lagen i SHL. Men allt kan hända i en träningsmatch vilket gör de roliga att se på live stream.

