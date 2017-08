Jaromir Jagr uppges vara nära spel i NHL ännu en säsong

2. Skapa konto & få gratis C More

Han har snart varit hockeyproffs i 30 år och håller fortfarande drömmen om NHL vid liv. Även om inget NHL lag har riktigt visat intresse för Jaromir Jagr under sommaren har han haft humöret uppe. Det är en av världens bästa hockeyspelare genom alla tider.

I dagarna har det kommit uppgifter om att Jarmoir Jagr är nära ett NHL-kontrakt. Det är enligt uppgifter från scouten Joshua Marshall som säger att Jaromir Jagr är när att skriva kontrakt med Calgary Flames. Det blir i så fall Jagrs nionde NHL-klubb i karriären.

Jaromir Jagr mot 2000 poäng i NHL

Det är sällan vi får uppleva liknande karriärer i Ishockey. Inte många orkar fortsätta spela på den högsta nivån som 45-åring. Men Jaromir Jagrs kärlek till sporten lyser igenom allt han gör. Varje gång han går ut för match har han gett 110% och det är förmodligen därför han är så otroligt omtyckt.

Jaromir Jagr har gjort 1914 poäng på 1711 matcher i grundserien. Han har ytterligare 208 matcher och 201 poäng i slutspelet. Det har lett till två Stanley Cup-titlar och en rad internationella medaljer bland annat två VM-guld och ett OS-guld.

Om Calgary Flames blir ny klubbadress för Jaromir Jagr blir han klubbkamrat med svenskarna Eddie Läck och Mikael Backlund. Calgary nådde till slutspel förra säsongen men åkte ut redan i första rundan. Kanske är det Jagrs rutin som saknas i truppen?

Vi på sportal tror att Jaromir Jagr har minst ett par år kvar i kroppen som håller för spel i NHL. Det kommer inte vara några långa eller dyra kontrakt som skrivs men det är inte för pengarna han spelar. Han har redan tjänat så det räcker och blir över. Om det nu blir NHL för Jagr får vi se till att följa Calgary och hockey via live stream.

Har tjänat över 100 miljoner dollar på hockey

Att han är en förmögen man förvånar nog inte många. Men att han har hunnit spela in över 100 miljoner dollar är svårt att föreställa sig. Som mest drog Jaromir Jagr in 11 miljoner dollar per säsong 2002–2004. Mellan 1999–2009 tjänade Jagr aldrig mindre än 8,3 miljoner dollar.

Förra säsongen i Florida tjänade Jagr 4 miljoner dollar. Och får han ett kontrakt med Calgary får han räkna med att nöja sig med 2 miljoner dollar. Calgary har dessutom lite pengar att jobba med innan man når upp till lönetaket och en spelare som Jagr är därför av stort intresse.