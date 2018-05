Sverige har sett oerhört stabila och starka ut live i ishockey-VM . Varje motstånd som kommit i vår väg har vi besegrat, och i samtliga fall utom ett togs segern inom ordinarie tid. Ryssland har gjort bra resultat de också, men där Sverige vunnit efter ett sent mål mot Tjeckien förlorade Ryssland istället på övertid. Sverige verkar aningen starkare än Ryssland, och de svenska spelarna har dessutom fått en dag extra ledigt i jämförelse med Ryssland. Medan Sverige hade måndagen som vilodag, drog ryssarna på sig grillorna för att lira mot Slovakien. Vi spelar Sverige att vinna matchen till oddset 1.62, på Bet365. Vinst på spelet oavsett om Sverige vinner under ordinarie tid eller efter förlängning/straffar.

