Såhär långt är detta den viktigaste matchen för säsongen, för båda lagen. Det är två lag som mer än allt vill befinna sig på säker mark. På säker mark befinner sig Oskarshamn just nu och en vinst kommer skapa riktigt bra förutsättningar för framtiden.

För att kvalificera sig till det massiva utbudet måste du först och främst skapa ett konto. När det är gjort krävs det även att du sätter in minst femtio kronor på spelkontot. Sedan klickar du dig vidare till deras streamingutbud och väljer den matchen du vill följa.

Har du inte din hemvist i Sverige finns det en annan streamingtjänst att vända sig till för att streama hockey. Ett av världens absolut största spelbolag bet365 erbjuder sina kunder möjligheten att följa sport via live stream.

Cmore är streamingtjänsten vi får vända oss till, där sänds alla omgångar från grundserien av SHL via live stream. De sänder även hela SM-slutspelet i hög kvalitet. För att kunna se en Oskarshamn – Leksand stream online krävs det att du först skapar ett konto hos streamingtjänsten.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.