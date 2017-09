HV71 – Linköping HC: Streama träningsmatchen i hockey

Stjärnvärvningarna för klubbarna måste hitta till sin rätta, vilket de ännu inte riktigt gjort. Och stommen som fungerat bra under fjolåret måste även dom lyfta sig ett par tre nivåer. Det ska bli spännande att se hur söndagens match utspelar sig. Förhoppningsvis bjuds vi på en hel del hockeygodis.

HV71 har inte heller fått försäsongen man hoppats på och har spelat under all kritik. Man fick stryk mot Frölunda med 8-1 och i CHL har laget inte imponerat. Där fick HV71 stryk mot tyska Adler Mannheim i två matcher. Det var inte heller jämt i de matcherna rent resultatmässigt som tyskarna vann båda gångerna med tre mål.

Linköping lämnade isen lite chockade i senaste träningsmatchen mot Djurgården. Allt såg tryggt ut i matchen och de hade en ledning med 2–0 i tredje perioden. Men ungefär elva minuter in gjorde Djurgården 2–1 följt av 2–2 för att sedan vinna med 3–2 efter förlängning.

Kom igång med en stream på HV71 – Linköping för att sedan kunna se hela SHL-säsongen genom live stream. Vi visar hur du streamar genrepet inför SHL 17/18 där vi ser HV71 och Linköping spela. Båda lagen vill givetvis ha en så god känsla med sig in i säsongspremiären som möjligt och kommer ge allt i träningsmatchen.

