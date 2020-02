För att kvalificera sig till deras utbud av live streams krävs först och främst ett konto. När kontot är skapat är det ett måste att göra en insättning på minst 50 kronor. Sen letar du upp önskad match att följa via live stream.

Det spelar alltså ingen roll om du tittar via en mobil, surfplatta, dator eller direkt på teven. Sändningen håller lika hög klass i såväl produktion som bild.

En stor fördel är att denna proceduren är något du endast behöver ta dig igenom en gång. I framtiden är det bara att logga in på ditt konto och börja streama. Alla sändningar är i HD-kvalitet och går att följa via flera olika enheter.

Det sista steget är att välja till deras sportpaket. Sedan är det bara att klicka dig till vidare till den matchen du vill följa via live stream. Svårare än så är det inte att starta upp en HV 71 – Djurgården live stream online.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.