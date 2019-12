Frölunda har tappat lite av den goda formen som visades upp tidigare under säsongen. Det återstår att se ifall de kan imponera inför ett fullsatt Scandinavium idag.

Det har varit en väldigt lång startstrecka för Växjö denna säsongen, som tidigare år varit med redan från start. Men nu verkar det som att smålänningarna hittat rätt och en övertygande 5-0 seger mot Djurgården under annandagen var välförtjänt.

Du kan alltså spela på en match samtidigt som du följer den via live stream, på samma ställe! För att kunna utnyttja streamingutbudet krävs det att man följer vissa villkor. Först gäller det att skapa ett konto och sedan sätta in minst 50 kronor på spelkontot. Först då får du möjlighet att utnyttja tjänsten.

För dig som inte är i Sverige men fortfarande vill följa hockey via live stream kan vi rekommendera en annan streamingtjänst. Bettingbolaget bet365 erbjuder sina spelare lyxen att kunna följa massor av matcher direkt via live stream.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.