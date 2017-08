Frölunda HC – Färjestad BK: Se hockey via live stream

2. Skapa konto & få gratis C More

Äntligen drar försäsongen i hockey igång. Idag spelas de första träningsmatcherna för flera SHL-lag i Sverige. Den som är mest spännande är matchen mellan Frölunda – Färjestad som också går att följa via live stream. Hur du enklast kommer igång med en hockey live stream kan du läsa i vår artikel längre ner.

Lagen kommer förmodligen inte bjuda på den mest tekniska hockeymatchen genom tiderna med tanke på att de nyligen gått på is efter sommaruppehållet. Men det är alltid kul att se debutmatchen för säsongen med alla nya spelare som tillkommit. Hitta en hockey-stream idag.

Matchstart: 10 augusti kl. 19.00

10 augusti kl. 19.00 Spelplats: Lionshov, Strömstad

Lionshov, Strömstad Visas hos: Cmore sport

Följ Frölunda – Färjestad via live stream enkelt och smidigt

Frölunda har ett av SHL:s bästa lag på pappret. Med nyförvärv som Ryan Lasch, Max Friberg, bröderna Westerholm och Lias Andersson ser laget riktigt stabilt ut. Det ska därför bli väldigt roligt att se hur de spelar ikväll via live stream.

Färjestad har även dom rört om en del i spelartruppen, men efter fjolårets fiasko har hockeysverige inte speciellt höga förväntningar. Den tyngsta värvningen är Dick Axelsson som även har ett förflutet i Frölunda. Se matchen kl. 19:00 via live stream online.

För att se matchen via live stream krävs det ett konto hos Cmore med tillhörande sportabonnemang. Sedan kan du följa massvis av träningsmatcher från både HockeyAllsvenskan och SHL via live stream. Man får även tillgång till att se hela SHL + HA via live stream under säsongen.

Det tar bara ett par minuter att komma igång med en live stream på hockey i hög kvalitet. När man sedan är igång kan man förvänta sig en förstklassig live stream som håller de förväntningar man kan ställa på en betaltjänst.

Så sitter du och bara väntar på att få se hockey finns det möjlighet att se matcher redan idag. Kom igång med en live stream direkt och se när Frölunda möter Färjestad. Snart drar även Champions Hockey League igång och det finns möjlighet att streama CHL gratis.

Bästa lagen i SHL

Innan varje säsong kan man läsa mängder av olika listor på vilka SHL lag som rankas högst, vilka de hetaste nyförvärven för säsongen är och så vidare. Intressanta listor som ofta är skrivna av folk med insyn i hockeyvärlden.

Frölunda är ett av de lagen som många håller som starka utmanare till guldet. Men flera lag har gjort massvis av starka värvningar. Det känns egentligen som att det är sex lag som alla har precis de kvaliteter som behövs för att vinna ett SM-guld.

De sex lagen är Linköping, HV 71, Frölunda, Skellefteå, Malmö och Växjö. Det är lagen som på förhand och pappret ser ut att ha starkast trupper. Hur som helst kommer det att bli en otroligt spännande och jämn säsong att följa.