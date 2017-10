Frölunda – Brynäs: Live stream från SHL ikväll

Det otippade bottenlaget Brynäs IF reser till Göteborg för att ta sig an guldfavoriten Frölunda HC. Matchen går i vanlig ordning att följa via live stream och mer om hur man gör det går att läsa längre ner i artikeln.

Brynäs har haft en otroligt dålig inledning på säsongen och har redan hunnit med att sparka tränaren Roger Melin. Det verkar dock inte gjort någon större skillnad då Brynäs förlorade mot Mora på hemmaplan senast. Nu är det nya tag och missa inte att streama Frölunda – Brynäs ikväll.

Nedsläpp: Ikväll 19:00

Ikväll 19:00 Spelplats: Scandinavium, Göteborg

Scandinavium, Göteborg Sänds hos: Cmore sport

Brynäs är illa ute

Om jag hade varit spelar i Brynäs hade jag varit ganska nervös nu. De måste börja vinna matcher och ta sig upp i tabellen. Det finns ingen ursäkt att ligga sist efter elva spelade matcher. Någon sorts förändring måste ske, tydligen var inte Roger Melin anledningen för fiaskoinledningen.

Om det blir ändringar i truppen återstår att se men klart som korvspad är det att något drastiskt måste ske. Frölunda är ingen lätt bortamatch men för Brynäs del hoppas jag nästan på att de får ta med sig en trepoängare till Gävle.

Frölunda fick inte heller riktigt inledningen de hade hoppats på men har i de senaste matcherna övertygat ordentligt. De lär inte stanna av när Brynäs kommer på besök till Scandinavium ikväll.