Finland har ett bra lag och är som alltid väldigt tuffa att möta. De spelar som ett lag och släpper inte till många målchanser. Se till att vara redo med en live stream på Finland – Sverige när pucken släpps under lördagsmorgonen.

Sverige blev ordentligt tillbakatryckta av Ryssland i inledningsmatchen av turneringen. Ryssarna vann skotten med hela 42-16, vilket talar för en matchbild som inte riktigt speglade resultatet. Sverige lyckades vinna med 4-3 efter att Tre Kronor tagit en 3-0 ledning drygt 22 minuter in i matchen.

För dig som vill se ännu mer hockey via live stream finns det en annan leverantör som erbjuder just det. Spelbolaget bet365 erbjuder sina spelare möjligheten att ta del av en hel del streamad sport från hela världen.

Matchen från Channel One Cup mellan Finland – Sverige sänds även på kanal 10, för dig som har tillgång till den kanalen. Annars är det ovannämnda streamingtjänst som gäller.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.