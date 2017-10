Färjestad – Växjö Lakers: SHL live stream

Se till att följa ditt favoritlag via live stream i kvällens match och även i fortsättningen. Räkna med en stream som håller hög kvalitet och motsvarar de förväntningar man har.

Det finns massvis av fördelar att välja en bra live stream. Man slipper vara bunden till de linjära kanalerna och en otymplig teve. Att streama via mobilen, datorn eller surfplattan funkar lika bra som att streama matchen direkt upp på teven. Man kan helt enkelt ta med sig matchen vart man än befinner sig.

Detta är ett perfekt möte att följa via live stream. Passa på att starta upp din prenumeration redan idag för att inte missa fler omgångar av SHL. Man får dessutom tillgång till extramaterial som exempelvis intressanta intervjuer och liknande. På Cmore kan du se hela grundserien och även slutspelet.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.