För nu är det inte många omgångar kvar och varje poäng är av stort värde. Leksand är i en liknande situation fast omvänt. De halkar att längre ifrån säker mark och har just nu sju poäng till Linköping som ligger på tolfteplats.

Värmlänningarna har bara tagit fem poäng på de sex senaste matcherna. Något som inte riktigt motsvarar vad en förväntar sig av ett topplag i SHL. Faktum är att Färjestad släppt in flest mål av alla lagen som för tillfället ligger topp tio.

För oss svenskar är det streamingtjänsten Cmore som erbjuder hela SHL via live stream. Detta gäller även hela slutspelet.

